Отопительный сезон завершается в Партизанске и Артёме

"Приморская генерация" запланировала замену трубопроводов на изношенных участках и ремонт оборудования
Общество 12:42

"Приморская генерация" (филиал АО "ДГК") 30 апреля закончит отопительный сезон в Партизанске, а 2 мая в Артёме. После отключения УК и ТСЖ потребителей от подачи тепла энергетики "Приморской генерации" перейдут на летний режим работы, снизят объем выработки тепловой энергии, но при этом продолжат обеспечивать потребителей горячей водой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Решение о прекращении подачи тепловой энергии в дома принято администрациями населенных пунктов (постановление администрации Партизанского городского округа №451-па от 25.04.2019 г. и постановление администрации Артёмовского городского округа №364-па от 08.04.2019 г.).

После завершения отопительного сезона энергетики приступят к проведению гидравлических испытаний теплотрасс и реализации ремонтной программы. Выявив "слабые" места теплотрасс, приступят к устранению повреждённых участков. Помимо этого "Приморской генерацией" запланирована замена трубопроводов на изношенных участках, ремонт оборудования и другие мероприятия в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

ДГК, Дальневосточная генерирующая компания отопительный сезон ремонтные работы

Энергетики назовут «Надежных партнеров» среди юридических лиц Дальнего Востока

15 апреля, 17:45

Две команды ДГК стали финалистами чемпионата "РАЦЭНЕРДЖИ"

28 марта, 19:35
Во Владивостоке мобильный интернет показал высокую стабильность
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia