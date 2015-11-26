Отопительный сезон завершается в Партизанске и Артёме

"Приморская генерация" запланировала замену трубопроводов на изношенных участках и ремонт оборудования

"Приморская генерация" (филиал АО "ДГК") 30 апреля закончит отопительный сезон в Партизанске, а 2 мая в Артёме. После отключения УК и ТСЖ потребителей от подачи тепла энергетики "Приморской генерации" перейдут на летний режим работы, снизят объем выработки тепловой энергии, но при этом продолжат обеспечивать потребителей горячей водой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Решение о прекращении подачи тепловой энергии в дома принято администрациями населенных пунктов (постановление администрации Партизанского городского округа №451-па от 25.04.2019 г. и постановление администрации Артёмовского городского округа №364-па от 08.04.2019 г.).

После завершения отопительного сезона энергетики приступят к проведению гидравлических испытаний теплотрасс и реализации ремонтной программы. Выявив "слабые" места теплотрасс, приступят к устранению повреждённых участков. Помимо этого "Приморской генерацией" запланирована замена трубопроводов на изношенных участках, ремонт оборудования и другие мероприятия в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.