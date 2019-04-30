Психологи бьют тревогу: градус агрессии в российском обществе зашкаливает

Страна переживает "моральное бездорожье", полагают эксперты
Общество 12:50
Угрозы. Фото: Марина Померанцева, ИА EAOmedia

Психологи бьют тревогу: градус агрессии в российском обществе зашкаливает. Институт психологии РАН констатирует, что сравнительные исследования показывают: с точки зрения агрессии, грубости и ненависти российское общество выглядят пугающе. Страна переживает "моральное бездорожье", полагают эксперты. Кандидат психологических наук Сергей Ениколопов попытался разобраться в причинах происходящего.

По мнению заведующего отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья, кандидата психологических наук Сергея Ениколопова, нынешний моральный климат можно назвать как "моральное бездорожье". Одна идеология в России ушла, а другой в стране — нет. В обществе нет моральных табу. Примеров тому масса: учительница ударила ученика, ученик ударил учительницу, один водитель не уступил другому ряд — тот вышел, достал из багажника биту.

"Все ненавидят всех. В каждом социальном слое свои объекты для ненависти. Нельзя сказать, что бедные ненавидят богатых или наоборот. Здесь масса оттенков. Вполне богатые, например, ненавидят средне-богатых, а все вместе они ненавидят беспредельно богатых", — рассуждает в интервью "РГ" академик.

Агрессия, по мнению ученого, одна из лучших форм защиты своего "Я" на личностном уровне. Как он отмечает, к сожалению. В определенные моменты человек испытывает некие угрозы, тревоги и страхи оттого, что он теряет что-то: идентификацию, работу, место в иерар­хии, славу и т.п. И тогда возможен взрыв агрессивного поведения.

Агрессивное поведение может породить и сомнение во всех, неуверенность в людской добропорядочности, считает эксперт.

"Эта тревожность, восприятие мира как враждебного заставляют человека все время быть наготове, настраивают его на мгновенный отпор любому, кто, как ему кажется, покушается на его свободу, суверенность или даже бытовой комфорт" — продолжает Сергей Ениколопов.

Настораживает психологов и то, что снижение моральных порогов отражается на семье. Как проявление — семейное насилие. По заключению академика: " Обществу не помешала бы какая-то оздоровительная процедура, но без рукоприкладства ".

Вероника Преображенская

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Разгромила витрины и избила продавца магазина школьница, пойманная с краденым шампанским

"Дикарство. Что с людьми происходит": массовая драка во Владивостоке попала на видео

"Не сдержалась": на два года может сесть учительница, избив школьницу до сотрясения мозга

насилие (физическое, психологическое)

Родителей подростка, до комы избившего малыша в ЕАО, обязали выплатить 500 тысяч рублей

22 апреля, 14:00

Единороссы ЕАО выступили за усиление мер безопасности детей в образовательных учреждениях

12 апреля, 17:30

Случаи полового и физического насилия над детьми в семьях участились в ЕАО

3 апреля, 10:30
Во Владивостоке мобильный интернет показал высокую стабильность
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia