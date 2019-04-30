Страна переживает "моральное бездорожье", полагают эксперты

Угрозы. Фото: Марина Померанцева, ИА EAOmedia

Психологи бьют тревогу: градус агрессии в российском обществе зашкаливает. Институт психологии РАН констатирует, что сравнительные исследования показывают: с точки зрения агрессии, грубости и ненависти российское общество выглядят пугающе. Страна переживает "моральное бездорожье", полагают эксперты. Кандидат психологических наук Сергей Ениколопов попытался разобраться в причинах происходящего.

По мнению заведующего отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья, кандидата психологических наук Сергея Ениколопова, нынешний моральный климат можно назвать как "моральное бездорожье". Одна идеология в России ушла, а другой в стране — нет. В обществе нет моральных табу. Примеров тому масса: учительница ударила ученика, ученик ударил учительницу, один водитель не уступил другому ряд — тот вышел, достал из багажника биту.

"Все ненавидят всех. В каждом социальном слое свои объекты для ненависти. Нельзя сказать, что бедные ненавидят богатых или наоборот. Здесь масса оттенков. Вполне богатые, например, ненавидят средне-богатых, а все вместе они ненавидят беспредельно богатых", — рассуждает в интервью "РГ" академик.

Агрессия, по мнению ученого, одна из лучших форм защиты своего "Я" на личностном уровне. Как он отмечает, к сожалению. В определенные моменты человек испытывает некие угрозы, тревоги и страхи оттого, что он теряет что-то: идентификацию, работу, место в иерар­хии, славу и т.п. И тогда возможен взрыв агрессивного поведения.

Агрессивное поведение может породить и сомнение во всех, неуверенность в людской добропорядочности, считает эксперт.

"Эта тревожность, восприятие мира как враждебного заставляют человека все время быть наготове, настраивают его на мгновенный отпор любому, кто, как ему кажется, покушается на его свободу, суверенность или даже бытовой комфорт" — продолжает Сергей Ениколопов.

Настораживает психологов и то, что снижение моральных порогов отражается на семье. Как проявление — семейное насилие. По заключению академика: " Обществу не помешала бы какая-то оздоровительная процедура, но без рукоприкладства ".

Вероника Преображенская