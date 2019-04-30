Для будущих поколений: газовики поддерживают дендрарий в Уссурийске

Скворечники и лавочки установили в дендрарии горнотаежной станции ДВО РАН

Для будущих поколений: сотрудники Приморского ЛПУМГ поддерживают дендрарий в Уссурийске. Фото: ИА UssurMedia

Сотрудники ООО "Газпром трансгаз Томск" более трех лет оказывают значительную поддержку расположенному в Уссурийском городском округе дендрарию. 26 апреля работники предприятия посетили аллею Газовиков, где установили лавочки, а также повесили скворечники и кормушки, сообщает ИА UssurMedia.

Дружбе ООО "Газпром трансгаз Томск" и местного дендрария уже больше трех лет, за это время газовики не один раз помогали особо охраняемой природной территории и даже успели заложить в дендрарии аллею своего имени.

На этот раз газовики привезли в подарок дендрарию новые лавочки, а также скворечники и кормушки для птиц, которые самостоятельно установили.



Для будущих поколений: сотрудники Приморского ЛПУМГ поддерживают дендрарий в Уссурийске. Фото: ИА UssurMedia

— Лично я здесь первый раз, сам попросился. Ведь это наша природа, наша планета. Мы делаем это не только для себя, но и для будущих поколений, – поделился с корр. ИА UssurMedia связист Игорь Голубев, привязывая к ветке очередную кормушку.



Для будущих поколений: сотрудники Приморского ЛПУМГ поддерживают дендрарий в Уссурийске. Фото: ИА UssurMedia

В ноябре 2018 года газовики расчистили аллею от сухих деревьев, а также посадили два десятка молодых сосен. Спустя полгода работники Приморского ЛПУМГ своими глазами увидели, что большинство деревьев прижились.



Для будущих поколений: сотрудники Приморского ЛПУМГ поддерживают дендрарий в Уссурийске. Фото: ИА UssurMedia

– Длина аллеи около 2 км, заканчивается она красивым скальником. Наши друзья из "Газпрома" всегда сами проявляют инициативу, предлагают помощь. Было даже предложение установить памятник в дендрарии, – рассказала Светлана Горохова, начальник отдела интродукции дендрария.



Для будущих поколений: сотрудники Приморского ЛПУМГ поддерживают дендрарий в Уссурийске. Фото: ИА UssurMedia

Дендрарий является первым академическим научно-исследовательским учреждением на Дальнем Востоке. Особо охраняемая территория горнотаежной станции составляет около 5000 га, располагается в отрогах гор Пржевальского, входящих в систему Сихотэ-Алиня, в 25 км от г. Уссурийска. В настоящее время уникальная научная коллекция дендрария насчитывает более 1000 видов из 120 родов флоры Северной Америки, Европы и Восточной Азии.

СПРАВКА: ООО "Газпром трансгаз Томск" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Общество обеспечивает эксплуатацию и строительство газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте— и газопроводов составляет более 9,5 тыс. километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м.

Приморское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Томск" создано в 2009 году. ЛПУМГ обеспечивает надежную эксплуатацию более 550 км магистрального газопровода СХВ и газопровода-отвода на ГРС-1 г. Владивостока.