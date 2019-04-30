Куда пойти учиться? Эксперты назвали новые перспективные профессии

Эти специальности появились на российском рынке труда в последние несколько лет
Экономика 15:55
За компьютером. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Эксперты назвали новые перспективные профессии, которые появились на российском рынке труда в последние несколько лет. Перечень новых специальностей составили сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда.

В частности, несколько десятков таких профессий уже попали в "Справочник профессий" (государственный информационный ресурс, содержащий названия профессий и их краткое описание). По словам экспертов, появление новых специальностей связано с развитием технологий и современными общественными процессами.

Как сообщила RT директор по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирина Волошина, среди новых профессий можно назвать следующие: специалист по внедрению новой техники и технологий в термическом производстве, техник по обслуживанию роботизированного производства. В то же время интенсивность миграционных потоков привела к появлению такой профессии, как специалист по трудовой миграции.

В перечень новых профессий также вошли оператор беспилотников, специалист по промышленной робототехнике, по большим данным и по менеджменту космических продуктов, специалист по интеграции облачных приложений и некоторые другие специальности.

Никифор Зуев

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Россиянкам разрешат управлять локомотивами и воздушными судами

Нужны продавцы и уборщики: в России стало не хватать рабочих рук

Обнародованы профессии, которые через три года "вылетят" с рынка труда

работа профессия, специальность образование профессиональное начальное и среднее занятость населения трудовая вакансии

Выйти из тени: в черный список отправят предприятия Кубани, выдающие зарплаты в конвертах

29 апреля, 18:00

За один год на Кубани количество безработных выросло на 45%

29 апреля, 17:30

Отдыхай, Кубань – короткая рабочая неделя ждет россиян

29 апреля, 13:30
Для будущих поколений: газовики поддерживают дендрарий в Уссурийске
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia