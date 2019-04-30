Куда пойти учиться? Эксперты назвали новые перспективные профессии

Эти специальности появились на российском рынке труда в последние несколько лет

За компьютером. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Эксперты назвали новые перспективные профессии, которые появились на российском рынке труда в последние несколько лет. Перечень новых специальностей составили сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда.

В частности, несколько десятков таких профессий уже попали в "Справочник профессий" (государственный информационный ресурс, содержащий названия профессий и их краткое описание). По словам экспертов, появление новых специальностей связано с развитием технологий и современными общественными процессами.

Как сообщила RT директор по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирина Волошина, среди новых профессий можно назвать следующие: специалист по внедрению новой техники и технологий в термическом производстве, техник по обслуживанию роботизированного производства. В то же время интенсивность миграционных потоков привела к появлению такой профессии, как специалист по трудовой миграции.

В перечень новых профессий также вошли оператор беспилотников, специалист по промышленной робототехнике, по большим данным и по менеджменту космических продуктов, специалист по интеграции облачных приложений и некоторые другие специальности.

Никифор Зуев