"Россиянам только кажется, что все дорожает из-за инфляции" - Центробанк

В Банке России заявили, что граждане "не умеют считать"

Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников

Высокие цены на продукты россияне ошибочно воспринимают как инфляцию, считают аналитики Центробанка. По мнению специалистов, россиянам "показалось", что цены растут из-за инфляции. Все дело в том, что люди неправильно воспринимают само понятие "инфляция", говорят аналитики.

Специалисты Центробанка проанализировали инфляционные ожидания и потребительские настроения в России. Как выяснили специалисты, инфляционные ожидания населения страны "несколько повысились".

"На некоторый рост ожиданий населения, отмечавшийся после снижения в феврале—марте, могло повлиять восприятие уровня цен, а не их изменений. Например, для 30% респондентов в истекшем месяце оказался заметным рост цен на бензин, несмотря на то, что они практически не меняются с июля прошлого года", — говорится в комментарии Центробанка РФ.

Аналитики Банка России отмечают, что причиной неправильных представлений россиян, возможно стало то, что граждане "транслируют в свои оценки инфляции суждения об уровне цен, а не об их изменении". По версии "Коммерсанта", ссылающегося на исследование Банка России, такое могло произойти из-за смещения пиков предновогодних доходов с декабря на ноябрь. По этой причине россияне увидели "высокие цены" только после того, как у них закончились деньги, полагают аналитики.

Исследование Центробанка и парадоксальные выводы аналитиков регулятора немало озадачили россиян. В обсуждениях в соцсетях, люди задаются резонным вопросом, с чем в таком случае связано повышение цен, если это не инфляция.

"Выходит цены не растут? Нам это только кажется?", — обращаются с риторическим вопросом пользователи в Сети.

"Когда дизтопливо было по 35 рублей, а стало по 47 рублей — это не рост цены на 30%, а мое не правильное восприятие цен! И по остальным товарам то же самое".

"Народ за глупых что ли держат? Если везде цены пошли вверх, то это не инфляция, а у народа просто что-то с глазами", — пишут недоуменные авторы комментариев в пабликах.

Напомним, ранее Ранее Банк России спрогнозировал, что пик годовой инфляции придется на начало весны и составит около 5,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объясняла это тем, что средние инфляционные показатели оказались выше, чем предполагалось.

Анна Кольцова

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