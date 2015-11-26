Рок-звезда Black Star Дана Соколова едет с туром во Владивосток

Исполнительница представит поклонникам дебютный альбом «Мыслепад»
Общество 17:23
Дана Соколова. Фото: https://black-star.ru/dana-sokolova/

Дана Соколова — новый герой на российской музыкальной сцене, рок-группа, названная по имени солистки коллектива, которая является обладательницей уникального голоса и эксцентричного стиля. В поддержку дебютного альбома "Мыслепад" группа отправилась в большой тур по городам России, во Владивостоке концерт (12+) состоится 24 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

В 2015 году лейбл Black Star организовал кастинг "Молодая Кровь". Уроженка Риги Дана Соколова, победив среди 2,5 тысяч человек, сумела подписать с компанией свой большой контракт.

Первым видео, в котором Дана появилась вместе со своей группой, стала совместная работа с рэпером Скруджи. Клип "Индиго" (12+) вышел в июне 2017 года и набрал около 3 млн просмотров на YouTube.

Возрастное ограничение: 12+.

Вслед за релизом "Индиго" вышел лайв Даны Соколовой, в котором можно услышать проникновенное живое исполнение этого трека, а также предыдущие релизы Даны, в которых она еще только искала свой уникальный стиль – "Разведи небо", "Только вперед" и не изданный ранее "Скажи".

В мае 2017 года Дана Соколова презентовала свою концертную программу в рамках Urban Culture Festival в Stadium Live и начала гастролировать по городам России и странам СНГ.

Телеканал "Пятница" выбрал трек Даны Соколовой "Стрела" заглавным к своему популярному реалити-шоу.

В феврале 2018-го группа выпустила свой дебютный альбом "Мыслепад", который стал итогом двухлетней работы команды. Трек "Львиное сердце" попал в ротацию крупнейшей российской рок радиостанции "НАШЕ Радио".

Концерт Даны Соколовой во Владивостоке состоится в понедельник, 24 июня, в ТKК Underground по адресу: ул. Гоголя, 39а. Начало в 20.00. Справки по телефону: 8 (423) 254-22-66.

12+

Афиша

Афиша. Фото: предоставлено организаторами

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