Без билетов и шанса на победу: скандал вокруг турфирмы Sky Travel дошел до прокуратуры

Родители приморских чирлидеров возмущены тем, что их дети не попали на соревнования в Сочи из-за невыкупленных авиабилетов

Кубки и медали. Фото: ИА PrimaMedia

Участники танцевальных и спортивных коллективов в Приморье не смогли вылететь на соревнования из-за проблем с авиабилетами, сообщает ИА PrimaMedia. Все оформили договоры в одной туристической фирме, однако авиабилеты на руки так и не получили.

Федерация чирлидинга Приморского края сообщила, что приобретала авиабилеты в туристической компании Sky Travel, однако забронированные фирмой билеты не были выкуплены. Дети не попали на соревнования в Сочи. Всего должно было лететь 83 человека.

— Мы очень ждали субсидированные билеты и уже в январе полностью внесли оплату. Спокойно готовились к соревнованиям, шили костюмы, заказывали гостиницы, трансфер, оплатили участие в фестивале. Дети год ждали эту поездку. За две недели до вылета нам должны были передать списки, но представитель турфирмы сказал, что у них очень горячая пора, оформляют много билетов и не успевают в срок, попросили подождать. Через неделю наши звонки начали игнорировать. А накануне вылета, вечером, нам сообщили, что произошел сбой в системе – нет ни денег, ни билетов, — рассказала глава федерации чирлидинга Приморского края Алена Орлова.

Представители федерации чирлидинга и родители уже обратились в полицию и прокуратуру. Также написали письмо на имя губернатора Приморья Олега Кожемяко, от администрации края им пришел ответ, что возьмут ситуацию на контроль. Вылет должен был состояться 28 апреля. По словам Алены Орловой, внятного разъяснения ситуации от представителей Sky Travel родители так и не получили.

— 27 апреля поздно вечером мы приехали в турфирму, ждали, что нам все-таки вернут деньги. Причем не получили на руки авиабилеты очень много людей, не только наша федерация. Представители турфирмы сказали нам, что это происки конкурентов и они не виноваты. Деньги обещают вернуть в течение месяца. Ждем, но дети очень сильно расстроены. Купить новые билеты в Сочи смогли только несколько человек, — добавила Алена Орлова.

По информации приморских СМИ, оплаченные билеты также не получили танцевальные коллективы "Дерево" и "Алиса" из Владивостока и хоккеисты из спортивного клуба "Полюс". Более 250 человек не смогли вовремя вылететь на соревнования, несмотря на то, что были оформлены договоры.

Корр. PrimaMedia обратился с вопросами в турфирму Sky Travel. Менеджер, ответивший на звонок, сообщил, что он не в курсе ситуации, связать корреспондента с кем либо из руководства собеседник отказался. Также отметим, что судя по публикациям, комментариев по существу от руководства Sky Travel большинству региональных СМИ получить не удалось.

Справка: согласно открытым данным ЕГРЮЛ ООО "Скай Тревел" зарегистрировано 26.11.2018 года. Основной вид деятельности: деятельность туристических агентств. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Учредители — три физических лица, одно из которых является также учредителем ООО "Галана", которое занимается деятельностью туристических агентств и туроператоров.