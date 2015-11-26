Приморские кикбоксеры показали хорошие результаты на всероссийских соревнованиях

Всего на ринге встретились 540 кикбоксеров со всей страны

Финал чемпионата и первенства России по кикбоксингу в Самаре. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

Финал чемпионата и первенства России по кикбоксингу в дисциплине лоу-кик прошел 27 апреля в Самаре. 540 кикбоксеров со всей страны встретились на ринге, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Команда Приморского края показала на соревнованиях хорошие результаты, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Среди женщин в весовой категории до 60 кг 2 место и выполненный норматив "Мастер спорта России" по кикбоксингу у Александры Савичевой (г. Владивосток, тренер Юрий Бородий). В весе до 52 кг 3 место у Олеси Булдаковой (г. Владивосток, тренер Юрий Бородий).

В возрастной группе юниоров: 3 место у Романа Логиновских (г. Владивосток, тренер Семен Полещук). В возрастной группе юношей: 2 место завоевали Сергей Логиновских (г. Владивосток, тренер Семен Полещук), Остап Фитцов (п. Заводской, тренер Алексей Аникушин), Даниил Сурменко (г. Уссурийск, тренер Андрей Подоплелов), Никита Арсеев (г. Уссурийск, тренеры Андрей Подоплелов и Андрей Регер). 3 место разделили Магомеднур Магомедов, Кирилл Гаврик (г. Владивосток, тренер Семен Полещук).

Чемпионы России войдут в состав сборной команды России для участия в чемпионате мира, который состоится осенью в Турции. Победители и финалисты первенства России примут участие в первенстве Европы, которое пройдёт в Венгрии летом 2019 года.



Финал чемпионата и первенства России по кикбоксингу в Самаре. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

Работали со сборной Приморского края главный тренер Федерации кикбоксинга Приморского края, заслуженный тренер России Андрей Подоплелов, Семен Полещук и Андрей Черных. В судейском корпусе соревнований на оценку "отлично" отработал Андрей Регер.

"Сборная Приморья уверенно и эффективно выступает на всех соревнованиях регионального и федерального уровня. Хочу выразить благодарность всем юным спортсменам нашей сборной и их наставникам за хорошие показатели в чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в Самаре", — сказал президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.