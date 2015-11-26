В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов

Открытый городской турнир по кикбоксингу прошел во Владивостоке. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

Открытый городской турнир по кикбоксингу и открытый ринг среди новичков прошли 27-28 апреля во Владивостоке. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Владивостока и Артёма, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

Также состоялись матчевые встречи в дисциплине вай-контакт среди самых лучших спортсменов. В итоги до финала дошли более 20 пар спортсменов, которые проводили свои дебютные поединки по кикбоксингу

В спортивных состязаниях порадовала и судейская коллегия, которая была составлена из молодых спортсменов, завершивших свой спортивный сезон и имеющих уже возможность работать в качестве судей на соревнованиях.

Очень хорошо себя проявили молодые спортсмены. Главный судья соревнований Жоник Турсунбоев, судья первой категории, отметил стремление молодежи работать и развиваться в этом направлении.



Открытый городской турнир по кикбоксингу прошел во Владивостоке. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

"Отрадно отметить стремление молодых спортсменов-новичков, для которых эти соревнования стали первыми, отправной точкой в большой спорт! Я уверен, что растет достойная смена кикбоксеров Приморского края, которые равняются на чемпионов", — сказал президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.