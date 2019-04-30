Медики назвали новый тревожный симптом диабета

Он проявляется у больных после приема пищи
Общество 18:30
Ученые назвали тревожный симптом диабета. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Медики назвали новый тревожный симптом диабета. Он проявляется у больных после приема пищи.

Таким симптомом является неутоленное чувство голода после полноценного обеда из трех блюд. Этот тревожный признак — повод немедленно обратиться к врачу за консультацией.

Данный симптом свидетельствует о вероятности развития у пациента диабета второго типа. Об этом заявил доктор Мэтью Кейпхорн из Великобритании.

Также следует обратить внимание на поведение организма после ужина. Если вечерний прием пищи был достаточно плотным, то чувство голода не должно возникать в течение шести часов после ужина.

Если человек испытывает желание перекусить перед сном, несмотря на плотный ужин, это является тревожным симптомом опасного заболевания.

Как подчеркнул Мэтью Кейпхорн, многие люди едят, не потому, что они голодны, а по привычке, чтобы получить удовольствие или снять стресс. Такое отношение людей к еде является опасным фактором, способствующим развитию ожирения.

Однако такой тип пищевого поведения может говорить о том, что ваш организм неправильно усваивает сахар. Это основной признак диабета. Поэтому важно проконсультироваться со специалистом при подобных симптомах.

Герман Штакеншнейдер

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