Только рожденные в СССР пройдут этот тест о жизни при совке

Многие с ностальгией вспоминают ушедшую эпоху. Советские времена часто окутаны ореолом романтики – мы были молоды, мы были детьми… Нынешнее поколение иногда с удивлением смотрит фильмы того периода, смеется над модой советских женщин и автомобилями советских мужчин. Тогда все было совершенно иначе: продукты по талонам, газированная вода из автоматов, поездки в санатории, студенческие практики в колхозах. А что помните вы про Советский Союз? Пройдите тест ИА PrimaMedia, чтобы понять, как хорошо вы знаете ту эпоху.
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