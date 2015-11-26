Только рожденные в СССР пройдут этот тест о жизни при совке

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Общество 21:00
Шурик у автоматов с газировкой из кинокомедии А. Гайдая "Наваждение" (1965 год). Фото: скриншот фильма

Многие с ностальгией вспоминают ушедшую эпоху. Советские времена часто окутаны ореолом романтики – мы были молоды, мы были детьми… Нынешнее поколение иногда с удивлением смотрит фильмы того периода, смеется над модой советских женщин и автомобилями советских мужчин. Тогда все было совершенно иначе: продукты по талонам, газированная вода из автоматов, поездки в санатории, студенческие практики в колхозах. А что помните вы про Советский Союз? Пройдите тест ИА PrimaMedia, чтобы понять, как хорошо вы знаете ту эпоху.

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