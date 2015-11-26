Только рожденные в СССР пройдут этот тест о жизни при совке

Ответь на 15 вопросов, а мы расскажем, как хорошо ты помнишь Советский Союз

Шурик у автоматов с газировкой из кинокомедии А. Гайдая "Наваждение" (1965 год). Фото: скриншот фильма

117553

43

37