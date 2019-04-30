Россиянам рассказали, как выбрать мясо для шашлыка

Рекомендациями поделились эксперты Роспотребнадзора
Общество 21:30
Шашлык. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Россиянам рассказали, как выбрать мясо для шашлыка. Рекомендациями поделились эксперты Роспотребнадзора.

Специалисты сообщили, каким должно быть мясо, чтобы шашлык получился вкусным и не причинил вреда здоровью отдыхающих. В первую очередь в ведомстве посоветовали обратить внимание на внешний вид и запах мяса при покупке. Нельзя приобретать мясо, которое имеет затхлый запах, отдает сыростью и гнилью.

Также эксперты отметили, что охлажденное мясо является сухим, имеет глянцевый оттенок, слегка блестит. Цвет мяса должен быть равномерным. Продукт не должен сочиться кровью.

При покупке уже замаринованного шашлыка нужно обязательно обращать внимание не только на внешний вид мяса, но и на маркировку и срок годности. На упаковке, помимо обшей массы мяса, производитель обязательно должен указать его сорт.

Лучше выбирать высший или первый сорта. Если сорт ниже, то в мясе много сухожилий, из-за которых шашлык получится жестким.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что уксусно-лимонный маринад не дает мясу испортиться в течение трех дней. В то же время в майонезно-кефирном соусе мясо портится быстрее.

Кроме того, в ведомстве посоветовали учитывать наличие консервантов в составе продукта. Наиболее предпочтительным является лимонная кислота. Также следует убедиться, что в маринаде нет фосфатов.

Герман Штакеншнейдер

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