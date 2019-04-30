Как рассчитают зарплату в мае и можно ли уйти на больничный, рассказали эксперты

Работодатели заинтересованы в снижении издержек из-за короткого рабочего месяца
Экономика 21:40
Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников

В мае у россиян будет всего 18 рабочих дней. Многие работодатели заинтересованы в снижении издержек из-за сниженной производительности труда в коротком рабочем месяце. Как рассчитают зарплату и можно ли в мае пойти на больничный, рассказали эксперты.

Все нюансы денежных отношений между работником и работодателем прописаны в Трудовом кодексе, напоминают специалисты портала "Налоговый эксперт".

Те, кто "сидит на окладе" получат такую же сумму, как и в предыдущем месяце. Размер зарплаты не снизится. Если же граждане будут работать сверх норматива — в праздничные дни, работодатель обязан компенсировать рабочие часы в двойном размере.

Что касается тех, кто в мае собирается на больничный, оплата по листку нетрудоспособности будет зависеть от стажа — 60%, 80% или 100% от среднего заработка. Однако есть один нюанс, предупреждают эксперты, если уйти болеть в этом месяце — оплату рассчитают исходя из официальных рабочих дней. В бухгалтерии должны будут вычесть те дни из расчета, которые считаются выходными.

Эксперты считают, что длинные выходные в мае, сокращенные предпраздничные дни и в целом расслабленный режим труда в первой половине месяца негативно отразятся на экономике. Компании будут терпеть убытки из-за низкой эффективности труда.

Между тем, ранее стало известно, что отдыхать на майские праздники будут меньше половины россиян — остальным придется работать посменно или добровольно-принудительно.

Ольга Толмачева

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Больше половины россиян останутся без отдыха на майские праздники

Россиянам напомнили о двух укороченных рабочих днях

"Слишком долгие каникулы — это плохо": депутаты хотят перенести начало учебного года

отдых

Рекомендации по отдыху на природе в майские праздники

29 апреля, 10:30

ТЕСТ, который на 10/10 смогут пройти только те, кто застал СССР

28 апреля, 11:00

Опубликован рейтинг регионов с лучшим всемирным наследием

27 апреля, 17:00
Для будущих поколений: газовики поддерживают дендрарий в Уссурийске
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia