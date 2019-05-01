Шиш вместо апартаментов: мошенники дурят туристов сайтами двойниками

Мошенники решили пополнить свой кошелек на майские праздники

В преддверии майских праздников туроператоры предупреждают туристов о новой мошеннической схеме. Теперь злоумышленники решили облапошить доверчивых отдыхающих, создав сайты "двойники" популярных пансионатов отдыха.

На экране красуется яркая картинка, громкие лозунги с перечнем услуг в якобы пансионате. И самое главное – цена на проживание в райском месте подкупает дешевизной по сравнению с другими предложениями на майские, пишет Пятый канал.

Наивные туристы оплачивают номер в пансионате, а получают либо "апартаменты" в лачуге, либо вообще ничего.

География впечатляет – Крым, Абхазия, Сочи, Краснодарский край. Некоторые пансионаты даже не существуют.

Мошенники полностью копируют страничку реального пансионата. Однако злодеев можно вычислить и вот как: слишком дешевая цена с "вкусной начинкой" должна насторожить. Дублеры не скупятся на рекламу и обещают золотые горы.

Эксперты советуют, прежде чем отправить деньги, читать отзывы о пансионате и желательно на разных сайтах. Одному источнику доверять нельзя.

Карина Красилова