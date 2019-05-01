Найдены способы, как обвести домушников вокруг пальца, уехав на майские

Известны способы, как обезопасить свое жилище

Многие россияне покидают свои жилища, уезжая на майские праздники. Этим и пользуются домушники, обчищая квартиры. Эксперты рассказали, как обезопасить свои квадратные метры от воров.

По словам ведущего аналитика Mobile Research group Эльдара Муртазина, единственный способ, который гарантирует безопасность квартиры — это поставить ее на охрану, пишет "Говорит Москва".

Во-вторых, не следует рассказывать о своем запланированном отпуске в соцсетях. Мошенники активно мониторят странички потенциальных жертв, которые порой сами предоставляют им нужную информацию, откровенничая в сети.

Рекомендуется также пользоваться системой "умный дом", чтобы периодически включать свет у себя дома. Это можно сделать из любой точки мира.

А вот отдавать ключи от дома соседям не обязательно.

Перед отъездом следует проверить на прочность окна и форточки. Не рекомендуется прятать ключи по старинке в почтовом ящике или под ковриком.

Можно, как вариант, оставить включенным радио, чтобы домушники подумали, что дома кто-то есть.

Карина Красилова