«По дешевке»: в мае РЖД устроит распродажу билетов на места в плацкарте

Акция действует на конкретные места на верхних полках
Общество 05:30

С мая пассажиры смогут приобрести билеты на верхние места плацкартных вагонов поездов дальнего следования со скидкой в 40%. Об этом сообщила "Федеральная пассажирская компания", которая является дочерним предприятием РЖД.

Уточняется, что скидка будет действовать на верхние места 34, 36, а также верхние боковые с 38 по 54 с 13 по 31 мая включительно.

Купить билеты по данной акции возможно уже с 1 мая. При этом действует предложение только для одиночных пассажиров или для пары, но не для групп туристов.

Скидки не предоставляются на билеты на скорый фирменный поезд N 145/146 сообщением Москва – Назрань.

Купить билеты по акции можно на официальном сайте РЖД, в приложении и железнодорожных кассах.

Карина Красилова

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