Карта перекрытия дорог во Владивостоке на 1 мая

Из-за первомайской демонстрации движение в городе существенно ограничено, маршруты автобусов изменены

Демонстрация. Фото: ИА PrimaMedia

Сегодня, 1 мая во Владивостоке состоится масштабное первомайское шествие, в котором примут участие порядка 20 тысяч человек.По историческому центру Владивостока пройдут трудовые коллективы со всего Приморья. В связи с торжественными мероприятиями движение и парковка транспорта на центральных улицах города существенно ограничены, сообщает ИА PrimaMedia.

Ограничения действовуют в течение восьми часов, с 07.00 до 15.00. Объезд будет организован по улицам Алеутская, Семеновская, Суханова, Всеволода Сибирцева, Капитана Шефнера. О перекрытии или ограничении движения транспорта по Золотому мосту не сообщалось.

Для безопасности участников 1 мая движение транспорта и парковка ограничена на участках центральных улиц Владивостока:

– по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

– по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

– по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

– по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;

– по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланской;

– по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;

– по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;

– на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;

– по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;

– по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.

Первомайская демонстрация к центральной площади стартует в 11.00. Шествие составит более 20 колонн с сотнями организаций Приморья.

После этого, в 12.00, на площади Борцов за власть Советов начнется работа локальных интерактивных зон и праздничная концертная программа. Присоединиться к мероприятиям на центральной площади смогут все желающие.

"В течение нескольких часов жители и гости города смогут насладиться песнями, танцами и другими творческими номерами в исполнении приморских артистов", – отметили организаторы.

Кроме того, как дополняет мэрия приморской столицы, во Владивостоке 1 мая, так же, с 7.00 до 15.00 изменена схема движения автобусов. В это время автобусы, следующие со стороны площади Луговой, на "Авангарде" сворачивают направо, разворачиваются на кольце улицы Шефнера и двигаются в обратном направлении.

Автобусы, следующие в этот же промежуток времени с "Маяка", разворачиваются на Посьетской и следуют в обратном направлении по улице Бестужева.

Автобусы, чьи маршруты пролегают от Первой и Второй речки в сторону центра и железнодорожного вокзала, с 7.00 до 15.00 в районе торгового центра "Клевер Хаус" поворачивают налево и двигаются в обратном направлении по Океанскому проспекту.

– по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

– по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

– по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

– по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;

– по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланской;

– по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;

– по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;

– на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;

– по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;

– по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.