Карта перекрытия дорог во Владивостоке на 1 мая

Из-за первомайской демонстрации движение в городе существенно ограничено, маршруты автобусов изменены
Общество 09:15
Демонстрация. Фото: ИА PrimaMedia

Сегодня, 1 мая во Владивостоке состоится масштабное первомайское шествие, в котором примут участие порядка 20 тысяч человек.По историческому центру Владивостока пройдут трудовые коллективы со всего Приморья. В связи с торжественными мероприятиями движение и парковка транспорта на центральных улицах города существенно ограничены, сообщает ИА PrimaMedia.

Ограничения действовуют в течение восьми часов, с 07.00 до 15.00. Объезд будет организован по улицам Алеутская, Семеновская, Суханова, Всеволода Сибирцева, Капитана Шефнера. О перекрытии или ограничении движения транспорта по Золотому мосту не сообщалось.

Для безопасности участников 1 мая движение транспорта и парковка ограничена на участках центральных улиц Владивостока:

– по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

– по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

– по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

– по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;

– по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланской;

– по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;

– по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;

– на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;

– по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;

– по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.

Первомайская демонстрация к центральной площади стартует в 11.00. Шествие составит более 20 колонн с сотнями организаций Приморья.

После этого, в 12.00, на площади Борцов за власть Советов начнется работа локальных интерактивных зон и праздничная концертная программа. Присоединиться к мероприятиям на центральной площади смогут все желающие.

"В течение нескольких часов жители и гости города смогут насладиться песнями, танцами и другими творческими номерами в исполнении приморских артистов", – отметили организаторы.

Кроме того, как дополняет мэрия приморской столицы, во Владивостоке 1 мая, так же, с 7.00 до 15.00 изменена схема движения автобусов. В это время автобусы, следующие со стороны площади Луговой, на "Авангарде" сворачивают направо, разворачиваются на кольце улицы Шефнера и двигаются в обратном направлении.

Автобусы, следующие в этот же промежуток времени с "Маяка", разворачиваются на Посьетской и следуют в обратном направлении по улице Бестужева.

Автобусы, чьи маршруты пролегают от Первой и Второй речки в сторону центра и железнодорожного вокзала, с 7.00 до 15.00 в районе торгового центра "Клевер Хаус" поворачивают налево и двигаются в обратном направлении по Океанскому проспекту.

– по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

– по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

– по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

– по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;

– по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланской;

– по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;

– по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;

– на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;

– по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;

– по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.

дороги демонстрация 1 мая

Центр Владивостока в среду примет многотысячную первомайскую демонстрацию

07:30

"Кривая" разметка появилась в центре Владивостока по просьбе ТОФ

29 апреля, 13:35
Для будущих поколений: газовики поддерживают дендрарий в Уссурийске
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia