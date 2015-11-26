Глава департамента природных ресурсов Приморского края ушел в отставку

Полномочия Александра Коршенко исполняет его бывший заместитель Наталья Федорец
Политика 18:14
Александр Коршенко. Фото: ИА PrimaMedia

Александр Коршенко покинул пост директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. Он прекратил исполнять свои обязанности в минувший вторник, 30 апреля. Отставка Коршенко во многом связана с позицией главы региона по данному вопросу, сообщил ИА PrimaMedia информированный источник в администрации края.

На посту руководителя департамента Коршенко работал с сентября 2014 года. Назначил его бывший губернатор края Владимир Миклушевский. До этого в течение десяти лет — с 2004 года Коршенко занимал должность начальника управления охраны окружающей среды и природопользования в администрации Владивостока. Это направление он курировал при двух мэрах города — Владимире Николаеве и Игоре Пушкареве.

В ходе своей работы в должности главы краевого департамента Александр Коршенко в числе прочего запомнился тем, что предпринимал попытки приостановить работу владивостокского бутощебеночного завода, принадлежащего родственникам ныне опального бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

По инициативе департамента, которым тогда руководил Коршенко, в 2015 году на заводе было проведено несколько внеплановых проверок. По итогам одной из них с 1 февраля 2016 года была отозвана лицензия ВБЩЗ на добычу строительного камня в карьере в районе ул. Выселковой. Фактически это означало остановку работы всего завода. Согласовывать документы на переоснащение карьера департамент также не спешил, неоднократные обращения ВБЩЗ в попытке обжаловать отказы результата не дали. Завод оказался на грани закрытия, сотни его сотрудников и их семей рисковали остаться без денег, а приморские и другие дальневосточные стройки без необходимого строительного материала от ВБЩЗ.

Ситуацию переломил сменивший Владимира Миклушевского в кресле главы региона Андрей Тарасенко. Он глубоко проникся ситуацией, пообщался с руководством завода. После этого решение о приостановке лицензии ВБЩЗ было отменено, а травля прекращена. Ко всеобщему удивлению департамент природных ресурсов Приморья тут же заявил, что модернизация карьера согласована, и все замечания, установленные в ходе проверок, устранены.

Справка. Александр Коршенко родился во Владивостоке. Окончил ДВИСТ по специальности "Бухгалтерский учет" и ДВПИ по специальности "Юриспруденция". Также окончил аспирантуру с темой диссертации "Организационно-технические условия формирования системы управления отходами на муниципальном и межмуниципальном уровне". Имеет степень кандидата экономических наук.

С 2004 года до назначения на новую должность работал начальником управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока.

11 сентября 2014 года назначен на должность директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края.

Награжден медалью "За безупречный труд", благодарственными письмами Губернатора Приморского края, Управления Росприроднадзора.

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