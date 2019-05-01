В России появились дорожные знаки, из-за которых водителей лишают прав, а пешеходы гибнут

Новый ГОСТ начал действовать с 1 мая

Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина

В России с 1 мая начал действовать новый ГОСТ на дорожные знаки. Теперь власти могут устанавливать знаки нового образца — уменьшенного размера и в непривычных для водителей местах местах. Стандарт уже зарекомендовал себя как спорный — из-за новых знаков, установленных в качестве эксперимента, под колесами гибнут пешеходы, водителей лишают прав, а в суд "летят" иски от ГИБДД.

Новый ГОСТ не отменяет прежний, более того — он добровольный. В соответствии с новым ГОСТом власти на собственное усмотрение могут устанавливать в городах знаки уменьшенного образца или с дополнительной информацией. Последние не вызывают вопросов у водителей. К примеру, знак "Парковка" с нарисованными монетками легко трактуется как "Платная парковка".

Что касается знаков уменьшенного образца, они призваны очистить улицы от визуального мусора, пишет РГ. Предполагается, что они будут легко заметны на дорогах при движении со скоростью до 60 км/час, но практика ГИБДД уже показала, что это не так.

К примеру, в Москве столичное ГИБДД даже выиграло суд по факту установки знаков "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" на некоторых улицах. Как заявили в Госавтоинспекции, до установки знаков на этих улицах аварий не было, после — сразу семь наездов на пешеходов, два из них — смертельные.

По новому ГОСТу знаки теперь можно устанавливать не на привычных водителю стойках у дороги, а на фасадах зданий. Теперь водителям вместо того, чтобы следить за дорожной ситуацией придется вертеть головой по сторонам в поисках знаков.

Добровольный ГОСТ вводит знак, из-за которого водители будут получать новые штрафы — за грубое нарушение ПДД. Причем за повторное нарушение прав и вовсе можно лишиться.

Дело в следующем: водители сами того не желая будут проезжать на красный сигнал светофора, а способствовать этому будет зеленая металлическая стрелка, которую ГОСТ предлагает устанавливать на светофоре около красного сигнала. По стандарту, она разрешает правый поворот при красном сигнале светофора. Но в Правилах нет такой стрелки, инспектор будет иметь право привлечь водителя к наказанию.

Вероятнее всего, если власти возьмут на вооружение добровольный ГОСТ, это приведет к путанице на дороге, введению водителей в заблуждение, и росту аварийности. Остается надеяться, что местные власти будут руководствоваться не новыми стандартами, а здравым смыслом при установке дорожных знаков.

Ольга Толмачева