Россиян, получающие детские пособия и выплаты по безработице, пустят по "Миру"

На карты международных платежных систем пособия перечислять не будут
Экономика 20:35
Карты международной платежной системы Visa. Фото: Александр Ратников

С 1 мая выплаты пособий по безработице, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и другие будут перечислять только на карту "Мир". С указанной даты граждане в заявлении теперь обязаны указывать реквизиты только карт платежной системы "Мир". На карты международных платежных систем — Visa, Mastercard пособия перечислять не будут.

Ранее оформленные выплаты на карты международных платежных систем перечислять пока будут. Однако, после того как срок действия карт закончится, "пролонгировать" выплату пособий можно будет только на карты национальной платежной системы "Мир. Такие данные содержатся в решения правительства, которое переводит бюджетников и бюджетные выплаты на карты российской платежной системы.

Переходный период, в течение которого еще можно пользоваться картами международных платежных систем продлится до 1 июля 2020 года. После этой даты получение пособий на карты Visa и MasterCard будет невозможно. К этому же сроку должен быть завершен обмен международных карт на карты "Мир" у пенсионеров, включая военных, уточняет РГ.

Анна Кольцова

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