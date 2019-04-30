ВИДЕО: водитель авто протаранил на тротуаре старушку-блокадницу

Автохам смотрел в глаза пенсионерке и продолжал ее давить
Происшествия 22:30
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Водитель иномарки в столице Еврейской автономной республике стал "героем" дня. Биробиджанец на дорогой машине не поделил тротуар с древней старушкой-блокадницей. Автохам смотрел в глаза пенсионерке, которой больше 80 лет, и продолжал ее давить.

На кадрах видно, как водитель иномарки медленно, но настойчиво таранит старушку, заставляя ее уступить ему дорогу на тротуаре. Бабушка еле идет, согнувшись от возраста, а автохам продолжает планомерно двигать пожилую женщину бампером с тротуара. По словам очевидца, пенсионерке более 80 лет.

Видеоролик опубликовал местный паблик "LIVE Биробиджан", позднее там же нашли старушку, которую таранил биробиджанец. По словам пожилой женщины, пережившей в юном возрасте немецкую оккупацию на Кубани, водитель авто смотрел ей в глаза и продолжал давить ее. Пенсионерка сравнила его с фашистами, пишет ИА EAOMedia.

Женщина также рассказала, что постоянно борется с автохамами, оккупировавшими тротуары. Недисциплинированным водителям глубоко плевать на людей, которые ходят по этим тротуарам, на бегающих там детей. Кроме того, автомобилисты регулярно ставят машины под окнами ее многоэтажки, все выхлопные газы летят в квартиры.

В пресс-службе МВД информагентству сообщили, что информации о "таране" пенсионерки пока не поступало. Однако по факту инцидента уже начата проверка — на видео отчетливо виден номер автомобиля, и его владелец непременно будет установлен.

Ольга Толмачева

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