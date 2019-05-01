"Целуй землю русскую!" - заведующая детсада заставила ребенка лобзать землю на коленях

Педагог решила проучить "понаеха" из соседнего региона (ВИДЕО)

Заведующая детсада заставила ребенка целовать землю. Фото: Скриншот кадра видеоролика в Сети

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка встать на колени и "целовать землю русскую". Женщина таким образом решила проучить малолетнего приезжего из соседней южной республики, который якобы заявил, что "ненавидит Россию". В правоохранительных органах не согласились с таким методом воспитания.

В Сети появилось видео, на котором видно как педагог ругает мальчика, затем бросает его на колени и пригинает его голову со словами "На колени, землю целуй, тварь!". Все это происходит на глазах других детей и взрослых, которые даже не пытаются вмешаться и повлиять на ситуацию. Попутно женщина отпускает оскорбления и в адрес всех остальных присутствующих, называя их "тварями, если они позволяют "такое". Самого же мальчика женщина попутно называет мерзавцем и подонком.

Как сообщает телеканал "Звезда" инцидент произошел 30 апреля, с руководством детского сада, чтобы получить комментарий, пока связаться не удалось.

Однако в полиции уже заявили, что не одобряют таких методов воспитания. Управление МВД по Краснодарскому краю начало проверку после публикации ролика.

Кстати, по данным телеграм-канала Baza, женщина, которая попала на кадры, является опытным педагогом и входит в ТОП рейтинга преподавателей Краснодарского края.

Телеграм-канал пишет, что по словам заведующей, "этот пятилетней мальчик является сложным ребенком". Вместе с семьей он переехал в кубанскую столицу из одной из южных республик и уже ославился дурным поведением в группе. Якобы мальчик постоянно обижал детей. а поводом к радикальному воспитанию стала выкрикнутая ребенком фраза "Я ненавижу русскую землю".

Заведующая решила не спускать дело на тормозах и заставить неблагодарного отпрыска ценить землю, которая его кормит.

В материале использовано видео dno_krd / Instagram.

Ольга Толмачева