Путин разрешил не платить ипотеку с августа этого года

Президент подписал закон об ипотечных каникулах

Владимир Путин. Фото: С сайта президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. В соответствии с принятым законом банки обязаны предоставлять заемщикам, попавшим в трудную ситуацию, возможность без каких-либо переговоров приостановить кредитные платежи. Закон вступит в силу через 90 дней — c августа этого года.

Платежи можно будет приостановить полностью или частично на срок до полугода. По прошествии "каникул" заемщик обязан вернуться к скорректированному с учетом отложенных выплат графику погашения ипотечного кредита. Пауза в оплате не будет считаться просрочкой и не испортит кредитную историю заемщику.

Несмотря на кажущуюся привлекательность отсрочки платежей в условиях ипотечных каникул есть не самые приятные нюансы. Так, закон не ограничивает кредиторов в праве начислять проценты в течение льготного периода, а только разрешает отложить на потом уплату основного долга.

Воспользоваться правом каникул заемщики могут лишь один раз в течение всего срока действия кредита, независимо от того, на сколько лет он брался — 10, 15 или 20. Предполагается, что такая отсрочка должна помочь заемщику, если он вдруг потерял работу. Закон разрешает получить отсрочку и в том случае, если доход заемщика (или семьи) сократился на 30%, при условии что на ипотечные платежи тратится половина дохода. В случае рождения ребенка условия "ухода на каникулы" могут смягчить.

Кроме того, получить отсрочку можно будет в том случае, если кредит ранее не реструктуризировался.

Анна Кольцова