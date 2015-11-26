Останки экипажа легендарного штурмовика Ил-2 обнаружили в Приморье (ФОТО)

Пожар произошёл ещё в воздухе и, скорее всего, ребята умирали мучительно, не успев выбраться, отметили в "АвиаПоиске"

Личное оружие. Фото: предоставлено "АвиаПоиском"

Участники поискового объединения "АвиаПоиск" завершили полевые работы на месте катастрофы советского штурмовика Ил-2, погибшего с экипажем 9 ноября 1944 хода в ходе тренировочного полёта над селом Хороль, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Авиапоиск".

"Обе кабины, где располагались лётчик и стрелок-радист, сильно обгорели. Пожар произошёл ещё в воздухе и, скорее всего, ребята умирали мучительно, не успев выбраться, после чего самолёт перешёл в неуправляемое падение, — рассказывает помощник командира "АвиаПоиска" Олег Балкин. — Военные в аварийном акте скрыли факт пожара, указав только на ошибку пилотирования. Это обычная формулировка в расследовании катастроф".

Катастрофа советского штурмовика Ил-2. Фото: предоставлено "АвиаПоиском" Катастрофа советского штурмовика Ил-2. Фото: предоставлено "АвиаПоиском" Катастрофа советского штурмовика Ил-2. Фото: предоставлено "АвиаПоиском" 1 / 3

В ходе поисковых работ останки лётчика лейтенанта Болотского Анатолия Кузьмича и стрелка-радиста сержанта Овчинникова Николая Ивановича были собраны вместе с личным оружием и вещами. У лётчика при себе была зажигалка американского производства с портсигаром, а также самодельная кружка из ленд-лизовской банки кофе.