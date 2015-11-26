Расписание электричек в Приморье изменили на майские праздники

В связи с продолжительными выходными днями количество поездов и рейсов увеличено (РАСПИСАНИЕ)
Общество 12:18
Электричка. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Приморские электрички в период майских праздничных выходных будут в увеличенном количестве трудиться на линиях. Это значит, что 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 мая ежедневно будут выполняться 50 рейсов по краевым маршрутам и вводится расписание выходного дня, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Экспресс Приморья".

Добраться на электричках на основные дачные станции Сиреневка, Кипарисово, Раздольное и обратно можно будет на 17 рейсах пригородных электричек. До станций Совхозная, Надеждинская и обратно на 21 рейсе.

Кроме того, в соответствии с действующим расписанием, в праздничные дни сохраняется курсирование следующих поездов:

— сообщением "Владивосток-Новочугуевка" — 1, 3, 5, 9, 11 мая (отправление из Владивостока в 22.22).

— сообщением "Новочугуевка-Владивосток" — 30 апреля, 2, 4, 8, 10, 12 мая (отправление из Новочугуевки в 21.16).

— сообщением "Уссурийск-Хасан" — 30 апреля, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 мая (отправление из Уссурийска в 15.52).

— сообщением "Хасан-Уссурийск" — 2, 4, 5, 9, 11, 12 мая (отправление из Хасана в 01.06).

Подробное расписание движения на сайте компании http://www.expresspk.ru/raspxls/prim и в бесплатном мобильном приложении "Пригород" (3+).

Экспресс Приморья, ОАО электрички
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