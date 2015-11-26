СК «Звезда» в Приморье потратит 2,8 млрд рублей на расширение преддоковой площадки

Работы будет вести «Китайская Компания Коммуникаций и Строительства»
Бизнес 15:25
Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia

Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне нашел подрядчика, который займется работами по расширению преддоковой площадки в рамках строительства сухого дока. Работами займется единственный поставщик закупки – "Китайская Компания Коммуникаций и Строительства" (China Communications Construction Company Limited – CCCC), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на электронный аукцион.

Согласно протоколу закупки, цена договора составила 2 787 888 229,20 рублей, в т.ч. НДС 20%.

При этом срок окончания работ указан не позднее 30 июня 2020 года.

Напомним, в сентябре 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетил судостроительный комплекс “Звезда”, где принял участие в заливке первого куба бетона в основание самого крупного сухого дока в России. Возвести док планируется к 2024 году. В нем будут строиться буровые платформы, супертанкеры, газовозы, суда снабжения и другие виды морской техники, в том числе для работы в Арктике. Новые ледоколы, построенные в Приморье, позволят более интенсивно осваивать Северный морской путь.

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