СК «Звезда» в Приморье потратит 2,8 млрд рублей на расширение преддоковой площадки

Работы будет вести «Китайская Компания Коммуникаций и Строительства»

Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Фото: ИА PrimaMedia

Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне нашел подрядчика, который займется работами по расширению преддоковой площадки в рамках строительства сухого дока. Работами займется единственный поставщик закупки – "Китайская Компания Коммуникаций и Строительства" (China Communications Construction Company Limited – CCCC), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на электронный аукцион.

Согласно протоколу закупки, цена договора составила 2 787 888 229,20 рублей, в т.ч. НДС 20%.

При этом срок окончания работ указан не позднее 30 июня 2020 года.

Напомним, в сентябре 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетил судостроительный комплекс “Звезда”, где принял участие в заливке первого куба бетона в основание самого крупного сухого дока в России. Возвести док планируется к 2024 году. В нем будут строиться буровые платформы, супертанкеры, газовозы, суда снабжения и другие виды морской техники, в том числе для работы в Арктике. Новые ледоколы, построенные в Приморье, позволят более интенсивно осваивать Северный морской путь.