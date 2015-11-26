Шесть против одного: в приморском «Адмирале» очередные изменения

Клуб попрощался с шестью хоккеистами и подписал контракт с нападающим Глебом Зайцевым

ХК "Адмирал". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Приморский хоккейный клуб "Адмирал" попрощался с шестью хоккеистами, еще четверым сделаны квалификационные предложения. Кроме того, подписан годовой контракт с нападающим Глебом Зайцевым, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал".

Голкипер Владислав Насонов, защитники Михаил Патрикеев, Тимур Таратунин и Карел Кубат, нападающие Войтех Полак и Никита Феоктистов покидают "Адмирал".

Сделаны квалификационные предложения (до 31 мая хоккеист может получить предложение от другого клуба КХЛ или согласиться на условия действующего клуба) четырем игрокам: вратарю Никите Серебрякову, защитнику Роману Таталину, нападающим Владимиру Бутузову и Кириллу Воронину.

Заключён трехсторонний контракт на один год с нападающим Глебом Зайцевым. В прошлом дебютном сезоне Глеб провел 46 игр, набрал 10 (4+6) очков и 6 минут штрафа.

Ранее клуб продлил контракты сроком на один год с восьмью игроками: защитниками Юрием Козловским, Александром Угольниковым и Кириллом Дьяковым, нападающими Константином Глазачевым, Александром Конновым, Александром Мерескиным, Василием и Александром Стрельцовыми.