Объединение интересов бизнеса, власти и населения рассмотрели в Находке

Сейчас специалисты завершают формирование цикла обучающих мероприятий

Совещание. Фото: пресс-служба администрации Находки

Объединение интересов бизнеса, власти и населения Находки рассмотрели на Совете по предпринимательству. Провел совещание первый заместитель главы администрации Находки Евгений Воронин, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Рабочая встреча представителей бизнеса и руководителей структурных подразделений муниципалитета началась с обсуждения подхода к развитию экономики, разработанного Северо-Западным институтом управления РАНХиГС. Концепцию представил генеральный директор ООО "ПСК "Дом" Сергей Арефьев. Он рассказал о системе социально-экономических стимулов для привлечения инвестиций на территорию и создании внебюджетного источника доходов муниципального бюджета. Применение этой формы кооперации бизнеса, власти и населения позволило в ряде регионов достичь значительного роста производства. В Находке, считает Сергей Арефьев, система может быть эффективна для активизации жилищного строительства и снабжения находкинцев сельхозпродукцией.

Участники Совета по малому и среднему предпринимательству нашли эту информацию полезной для более детального ознакомления. Евгений Воронин поручил управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства запросить авторские материалы и провести анализ имеющегося в регионах опыта внедрения.

Начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находки Виктор Фирсенков проинформировал представителей деловых кругов города о мерах по наведению порядка на рынке рекламных конструкций. Разработана схема размещения билбордов, которая ограничивает их количество вдоль дорог. Признанные незаконными щиты будут демонтированы, соответствующие нормативно-правовые акты находятся на согласовании ведомств.

О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, собравшимся рассказала начальник отдела предпринимательства, пищевой и рыбной промышленности администрации Находки Наталья Аникина. Для этого разработана краевая программа поддержки малого бизнеса до 2024 года. В 2019 на финансирование комплекса мер помощи выделено около 650 млн рублей. Расширено количество сервисов, повысилась доступность консультативных и финансовых услуг. Для удобства пользователей все виды поддержки собраны на портале малого и среднего предпринимательства Приморского края mb.primorsky.ru.

Сейчас специалисты завершают формирование цикла обучающих мероприятий для проведения Недели предпринимательства. Информация размещена в разделе "Малый и средний бизнес" официального сайта администрации городского округа Находка.рф