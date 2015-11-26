Тройное ДТП произошло на острове Русский

Автомобили столкнулись в районе "аварийного" кольца
Происшествия 09:55
Тройное ДТП произошло на острове Русский. Фото: ИА PrimaMedia

Авария с участием трех автомобилей произошла 2 мая на острове Русский, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Newsbox24.tv.

По информации источника, машины двигались со стороны кампуса ДВФУ в направлении моста. Столкновение произошло в районе разворотного кольца.

По словам одного из участников ДТП, водителя Honda Airwave, его автомобиль "подрезали", из-за чего он был вынужден резко перестроиться в левый ряд. В этот момент на пути Honda Airwave возникла Mazda Demio, а буквально в следующую секунду на полном ходу в Mazda Demio влетел микрогрузовик, водитель которого тоже не успел затормозить.

Сведения о пострадавших в аварии уточняются.

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