Квартира сгорела на улице Кирова во Владивостоке

Чтобы ликвидировать пожар, огреборцам потребовалось 20 минут
Происшествия 11:29
В доме на улице Кирова загорелась квартира. Фото: ИА PrimaMedia

Пожар в многоквартирном доме был ликвидирован во Владивостоке 2 мая, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Главное управление МЧС по Приморскому краю.

По информации ведомства, дежурный пожарной охраны принял сообщение о возгорании дома на улице Кирова в 15.22.

Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия. В ликвидации пожара были задействованы 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Внутри квартиры горела мебель. Помещение было сильно задымлено, поэтому потребовалось участие газодымозащитной службы.

Полностью пожар удалось ликвидировать за 20 минут. Общая площадь распространения огня составила четыре кв. м. Погибших и пострадавших нет.

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