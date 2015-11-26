В дни фестиваля ресторан «Гусь-карась» устраивает марафон литературной кулинарии (РАСПИСАНИЕ)

Участники ЛиТРа смогут отведать любимые блюда русских классиков. Фото: Предоставлено рестораном русской кухни "Гусь-карась"

Что ели герои знаменитых художественных произведений? Какие блюда приводили в восторг русских классиков? В дни фестиваля ЛиТР-2019 (6+) ресторан русской кухни "Гусь-карась" запускает кулинарный марафон, где известные писатели проведут "застольный" разговор о вкусах и чтении(12+), сообщает PrimaMedia.

Еду в русской литературе можно смело назвать "больше, чем едой", нередко именно посредством "пищевых" образов писателям удавалось передать тончайшие нюансы смысла. В ресторане "Гусь-карась" известные писатели, приглашенные гости фестиваля раскроют тему взаимосвязи литературы и кухни: еда как способ охарактеризовать главного героя произведения, показать свое отношение к нему, оживить эпоху.

По словам генерального директора ресторана Александра Коновалова, концепции ресторана: связывать рецепты русской кухни с упоминанием в литературе.

— Мы периодически проводим литературные ужины, где презентуем блюда приготовленные по старинным русским рецептам. Некоторые из них встречаются в знаменитых произведениях русских классиков.

Например, Гоголь в "Мертвых душах" рассказывает о бараньем боке. Это блюдо представлено в меню. Пушкин писал в записках "на досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке". У нас есть и эта позиция.

Мы достоверно изучаем, что любили русские писатели и готовим это на званые ужины. Недавно у нас в ресторане была неделя Толстого. Известный факт, что Лев Николаевич был вегетарианцем. Соответственно, мы подготовили курс вегетарианских блюд, которые, как нельзя, кстати, подходили сейчас в период поста, — рассказал Александр Коновалов.

16 мая ресторан "Гусь Карась" приглашает гостей на театрализованный званый ужин "Баснословный обжора" (12+). Иван Андреевич Крылов или, как звали его многие с любовью и бесконечным уважением — "Дедушка Крылов", был не только автором, который сделал бесконечно много для русской литературы, но и любителем знатно поесть и невероятно "вкусно" писал об этом. Для вас актеры "Театра Молодёжи" подготовили мини-спектакль по мотивам басен Крылова, а шеф-повар нашего ресторана разработал особое гастрономическое меню вечера, которое будет сопровождаться специально подобранными напитками. Начало ужина в 20.00. Билеты приобретаем здесь.

17 мая гостей ждет литературный ужин "Как накормить классика, или секреты усадебной кухни" (12+). Руководитель популярного проекта "Анковский пирог, или Секреты усадебной кухни" и координатор арт-фестиваля "Сад гениев" в музее-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна" Юлия Вронская расскажет о гастрономической стороне жизни русской усадьбы: все, что связано с приемами пищи, приготовлением блюд, составлением меню и праздниками. Начало ужина в 20.00. Билеты приобретаем здесь.

18 мая в ресторане "Гусь-Карась" пройдет творческая гастрономическая встреча (12+) с приглашенными гостями фестиваля "Литература Тихоокеанской России", которые расскажут о своем любимом авторе: как была устроена его повседневная жизнь, как отразились личные кулинарные пристрастия в его произведениях. Участники мероприятия: российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, российский прозаик Валерий Айрапетян, писатель и кинодраматург Андрей Рубанов, проректор по внешним связям, профессор Университета иностранных языков Хангук, переводчик (Республика Корея) Ким Хён Тхэк, директор Института мировой литературы Шанхайского университета иностранных языков (Китай) Чжэн Тиу, писательница (Вьетнам) Нгуен Тху Ань. Начало ужина в 19.00. Билеты приобретаем здесь.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году ЛиТР (6+) соберет главные силы, как художественной литературы, так и литературы нон-фикшн. Жителей и гостей Приморского края ожидают дискуссии, круглые столы, встречи с писателями, драматургами, авторами и издателями разной жанровой и стилевой направленности, а также других видов искусства (театра, изобразительного искусства, сетевой литературы и рэпа). Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.