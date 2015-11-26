Охранные зоны приморской липы расширили в пользу пчеловодов

Свыше миллиона гектаров оказались под запретом для лесопромышленников
Бизнес 12:46
Охранные зоны для приморской липы расширили в пользу пчеловодов. Фото: ИА PrimaMedia

Губернатор Приморья Олег Кожемяко утвердил новый лесной план, в котором обозначены "зоны покоя" для приморской липы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края. В этих зонах промышленная заготовка медоносных деревьев запрещена.

Напомним, дискуссии о сохранении приморской липы как сырьевой базы для пчеловодческой отрасли велись ни один год. Пчеловоды заявляли, что если деревья продолжат вырубать, в крае скоро не останется липового меда, а источник дохода потеряют порядка семи тысяч человек, задействованных в медовом бизнесе. Лесопромышленники, со своей стороны, настаивали на том, что потеря рынка липы будет большим ударом для лесозаготовительной отрасли.

В итоге и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, и администрация Приморского края как в лице врио губернатора Андрея Тарасенко, так и действующего главы региона Олега Кожемяко поддержали пчеловодов.

Новый лесной план Приморского края запрещает вести промышленную заготовку липы в "зонах покоя".

По словам директора департамента лесного хозяйства Валентина Карпенко, разрабатывали документ в течение 2018 года. В апреле текущего года Олег Кожемяко обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с настоянием ускорить его согласование.

"Лесной план был согласован Рослесхозом 24 апреля. Документом ограничена рубка липы на площади 1,2 миллиона гектаров, что составляет более 10% лесного фонда Приморского края. Теперь арендаторы лесных участков не смогут в обозначенных “зонах покоя” вести промышленную заготовку липы", – подчеркнул директор департамента.

В новом лесном плане предусмотрен запрет на вырубку липы в 11 лесничествах:

– Арсеньевское – 152 422 гектара;

– Владивостокское – 8 534 гектара;

– Верхне-Перевальнинское – 99 027 гектаров;

– Дальнереченское – 117 945 гектаров;

– Кавалеровское – 98 401 гектар;

– Рощинское – 146 498 гектаров;

– Сергеевское – 26 152 гектаров;

– Спасское – 111 054 гектара;

– Тернейское – 150 130 гектаров;

–Уссурийское – 133 811 гектаров;

– Чугуевское – 167 091 гектар.

Как отметил Олег Кожемяко, администрация края считает необходимым и в дальнейшем расширять "зоны покоя" для приморской липы и намерена вести соответствующую работу в этом направлении.

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