"Устал? Сдавай анализы!" Создан новый метод диагностики распространенной болезни

Американские ученые научились распознавать синдром хронической усталости

Медики научились определять синдром хронической усталости. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Создан новый метод диагностики одной из самых распространенных в XXI веке болезней. Американские ученые научились распознавать синдром хронической усталости (СХУ).

Исследователи создали первый медицинский тест, который дает возможность достоверно определить, страдает ли пациент от синдрома хронической усталости. Эта загадочная новая болезнь получила распространение в нашем веке, с его стрессами и скоростями.

Данная методика позволит впервые с высокой степенью точности определить, насколько эта болезнь распространена в современном обществе. Результаты исследования опубликовал журнал PNAS.

"Эту болезнь часто считают выдумкой. Медики отправляют больных с подобными проблемами на анализ крови, почек, печени и сердца. Органы при этом всегда оказываются здоровыми, однако проблема заключается в том, что врачи ищут болезнь не там, где нужно", — сообщил американский ученый Рон Дэвис из Стэнфордского университета.

В последние годы врачи отмечают быстрое увеличение количества пациентов с синдромом хронической усталости. Большинство таких больных имеют общий набор симптомов, в числе которых спазмы, бессонница, усталость и головные боли.

Ранее ученые не могли установить причину развития этого синдрома. Многие медики даже считали, что он имеет психологический характер.

Относительно недавно ученые поняли, что эта своеобразная болезнь все же существует. Она начинается после "заклинивания" нервной системы в режиме постоянного "чрезвычайного положения". Из-за этого в организме человека развиваются воспалительные процессы, влияющие в том числе и на спинной мозг.

Два года назад микробиологи из Стэнфорда доказали, что синдром хронической усталости действительно существует. Они нашли молекулы, свидетельствующие о запуске в организме воспалительных процессов этого типа.

Дэвис и его команда воспользовались разработками коллег для того, чтобы создать первый диагностический тест для этого заболевания. Недавно он был успешно испытан на добровольцах.

Герман Штакеншнейдер