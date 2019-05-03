Россиян ждет еще одна короткая рабочая неделя

Она продлится всего три дня
Экономика 18:10
Офис. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Россиян ждет еще одна короткая рабочая неделя. Она продлится всего три дня.

На следующей неделе жители страны будут трудиться с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд).

Также в ведомстве уточнили, что 8 мая будет предпраздничный рабочий день. По закону он продлится на один час меньше.

Таким образом, на следующей неделе у россиян будут четыре выходных. Трудящиеся будут отдыхать с 9 по 12 мая включительно.

Длинные выходные вызваны празднованием Дня Победы, 9 мая, а также переносом выходного с субботы, 23 февраля, совпавшей с Днем защитника Отечества, на пятницу, 10 мая.

Напомним, что нынешняя рабочая неделя продлилась всего два дня, один из которых также был сокращенным. Май 2019 года находится на втором месте по количеству выходных после января.

Из 31 календарного дня последнего месяца весны россияне будут отдыхать почти 40% — 13 дней. Однако такие длинные выходные будут в 2019 году последними. Следующие длинные входные россиянам предстоят только в январе 2020 года

Герман Штакеншнейдер

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