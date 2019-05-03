В небо поднялся первый в мире самолет без закрылков

Он создан британскими авиаконструкторами
Экономика 20:40
Самолет. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В небо поднялся первый в мире самолет без закрылков. Он создан британскими авиаконструкторами.

Необычный самолет создали специалисты Манчестерского университета и оборонной компании BAE Systems Plc. Первый в истории авиации самолет, который может летать и маневрировать в воздухе без использования закрылков, уже прошел испытания, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, летательный аппарат Magma использует новые технологии для контроля движения в ходе полета. Потоки воздуха на сверхзвуковой скорости при помощи двигателя перенаправляются через щели на задней кромке крыла.

Также самолет может маневрировать с помощью отклоняемого вектора тяги. Он регулирует движение за счет выхлопных газов, которые выпускаются в разных направлениях, способствуя управлению.

Как уточнил представитель оборонной компании, данный летательный аппарат надежен в эксплуатации и требует мало затрат. Данная технология способна сделать летательный аппарат незаметным для радаров.

В беспилотнике Magma применены титановые детали, изготовленные на 3D-принтере. Аппарат успешно осуществил серию полетов с аэродрома Лланбедр в северном Уэльсе.

Герман Штакеншнейдер

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