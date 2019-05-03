Автоэксперты определили самые доступные машины с "автоматом"

Возглавляет список отечественный автомобиль
Экономика 21:50
Автомобили. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Автоэксперты определили самые доступные машины с "автоматом". Возглавляет список отечественный автомобиль.

Самой дешевой из таких машин является российская Lada Granta. Ее можно приобрести за 536,9 тысяч рублей.

"Серебро" и "бронза" у моделей японского бренда Datsun, выпускающихся в России. Седан on-DO с "автоматом" стоит от 556 тысяч рублей, а хэтчбек mi-DO — от 595 тысяч рублей.

Далее идет еще одна отечественная модель — Lada Vesta. За машину с АМТ нужно заплатить минимум 664,9 тысяч рублей. Замыкает пятерку самых доступных авто с "автоматом" седан Renault Logan. Он обойдется покупателю минимум в 707,99 тысяч рублей.

Никифор Зуев

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