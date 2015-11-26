Владивостокский "Луч" примет на своем поле ярославский "Шинник"

Это будет первая игра 3-матчевой домашней серии "тигров"

Матч. Фото: ФК "Луч"

ФК "Луч" проведет домашнюю игру с ярославским "Шинником", сообщает ИА PrimaMedia. Матч состоится на стадионе "Динамо" сегодня, 4 мая, в 17.00. Это будет первая игра 3-матчевой домашней серии "тигров".

Как сообщает пресс-служба ФК "Луч", главным судьей этой встречи назначен хорошо известный приморским болельщикам 35-летний благовещенский арбитр Антон Анопа, для которого это будет уже 12-ый визит во Владивосток. Всего же игры с участием нашей команды Антон судил 15 раз.

На сегодняшний день дружина Рустема Хузина имеет в своем активе 41 очко и занимает 14-ое место в турнирной таблице. А на счету ярославцев 50 очков и они находятся на 8-ой строчке. В предыдущем туре чемпионата обе команды сыграли вничью: "Луч" разошелся миром с "Авангардом" — 2:2, а "Шинник" на своем поле поделил очки с "Чертаново" — 3:3, совершив по ходу встречи впечатляющий камбэк (после 1 тайма подопечные Александра Побегалова проигрывали 0:3).

В весенней части ОЛИМП-Первенства ФНЛ "Шинник" набрал 13 очков из 30 возможных (но лишь 5 из них на выезде). У "Луча" показатели заметно скромнее — 6 очков в 10 играх. При этом желто-синие в этом году еще ни разу не побеждали. Тем не менее букмекеры фаворитом предстоящего матча считают именно нашу команду: ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2,6, тогда как на успех гостей — 3,2.

Необходимо отметить, что матч с "Шинником" "Луч" проведет не в самом оптимальном составе. Из-за перебора карточек встречу пропустят ведущие защитники команды Павел Степанец и Максим Насадюк, а центральный полузащитник Максим Машнев "находится в лазарете".

В противостоянии "Луча" и "Шинника", начавшимся в 1994 году, на данный момент наблюдается практически полный паритет: обе команды одержали по 10 побед, а еще 8 игр завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 32-30 в пользу "Луча".