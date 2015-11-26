Быть шаманом-королем: косплей-фестиваль Animate It! в 12-ый раз проходит во Владивостоке

Масштабное мероприятие объединило под сводами Fesco Hall любителей поп-культуры со всего Дальнего Востока

Участник косплей-фестиваля Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia

Дальневосточный косплей-фестиваль Animate It! проходит в эти насыщенные майские выходные во Владивостоке. Масштабное мероприятие, прошедшее в Fesco Hall, растянулось на три дня и объединило любителей косплея, танцев, компьютерных, настольных и ролевых игр и многого другого, сообщает ИА PrimaMedia.

Уже более десятка лет фестиваль Animate It! объединяет увлеченной поп-культурой молодежь ДФО. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск – далеко не полный список родных городов участников.

Выразить себя в этом году можно было в нескольких форматах:

— косплей: одиночный, парный, групповой; азиатский, неазиатский, игровой, неформатный, фотокосплей;

Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia 1 / 3

— кавердэнс — исполнение танца, оригинал которого представлен в выступлениях азиатских групп или изображен в каком-либо аниме (или в очень редких случаях – неазиатского).

Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia 1 / 6

— караоке (исполнение песен из аниме/фильмов/дорам/видеоигр)

— фанарт (показ участниками конкурса собственных рисунков, выполненных по определенной манге/аниме/видеоигре/неазиатским источникам).

Разброс героев и вселенных, которые воплощались на сцене в этом году – велик и подчас удивлял. Скажем, волна косплея и переосмысления популярного клипа K/DA — POP/STARS не стала удивлением, наверное, для многих присутствующих.



Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia

Нашелся даже смельчак, воплотивший мужсоке переосмысление одного из женских персонажей клипа. А вот что вы скажете, например, насчет человеческой версии… Лосяша из "Смешариков"? Необычная идея понравилась даже ведущим, одна из которых попросила косплеера о фото прямо на сцене.

Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia 1 / 8

Находится место и более серьезным, но не менее интересным проектам. Так, косбэнд (объединение косплееров) "Тридевятое царство" решил показать героев старых русских сказок в переосмыслении иллюстратора Романа Папсуева. Алеша Попович, Садко, Берегиня, Марья Моревна – скорее всего, не совсем то, что приходит в голову при слове "косплей".

Как рассказала одна из участниц косбэнда Настя, ставшая ненадолго Ягой-Отступницей, интересно было в принципе сделать что-то не фэнтезийное.

— Изначально я выбирала другого персонажа, но потом взяла именно Отступницу, мне понравилось ее платье. Очень интересно было его делать, сделать что-то не фэнтезийное, а связанное с Древней Русью. Это был первый такой опыт. Теперь я знаю, что могу не только сшить корсет, но ходить в нем, и даже нагнуться, — смеется девушка.

Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia 1 / 8

Зачастую групповые дефиле превращались в полноценные мини-постановки. Забыли "Американскую историю ужасов"? Ребята из "MadHouse" напомнят вам, без преувеличения, обо всех сезонах – и мурашки снова побегут по коже, уж поверьте.

Аниме-косплееры в этом году тяготели, видимо, к временным контрастам . Можно было и поностальгировать по тому, как хотелось стать шаманом-королем, королем пиратов или хокаге, и пережить недавние события в геройской академии (или академии маленьких ведьм, кому что ближе). И почти оглохнуть от девичьего визга после трех подряд воплощений "Черных дворецких".

Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia 1 / 11

Кипела деятельность и за пределами сцены. Для любителей сувенирной продукции расположись прилавки с комиксами, фигурками, миниатюрами и другим мерчендайзом. А для любителей более активного отдыха в этот раз была и зона с VR-играми, и уголок для любителей "настолок" и даже словесных ролевых игр. Скупить все и всех в "Монополии"? Пожалуйста. Окунуться в темное фэнтези или научную фантастику с колоритом Востока? Легко.

Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia Косплей-фестиваль Animate It!. Фото: Александр Хитров для ИА PrimaMedia 1 / 3

Сегодня, 4 мая, третий и последний день косплей-фестиваля. Многие с замиранием сердца ждут объявления результатов. Кто-то готовится прощаться с единомышленниками и товарищами и возвращаться домой. Ну а кто-то, возможно, уже начинает готовиться к следующему Animate It.