Дождь ожидается в Приморье в воскресенье

Осадки вызовет очередной фронт, который подойдет к территории региона

Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

Небольшой дождь пройдет на территории Приморья в воскресенье, 5 мая, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду. Причиной осадков станет очередной фронт, который подойдет к краю.

Так, по прогнозам синоптиков, если сегодня, 4 мая, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +14...+29°C. То в воскресенье к территории региона подойдет очередной фронт, который вызовет небольшой дождь. Температурный фон при этом понизится.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Вечером местами возможен туман. Ветер юго-восточный, южный сильный. Столбик термометра поднимется до +14...+16°C. Завтра, 5 мая, в столице ДФО велика вероятность небольшого дождя. Максимальная температура воздуха составит +11…+13 °С.





