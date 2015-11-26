Центр Владивостока вновь перекроют (КАРТА)

Здесь пройдет очередная репетиция парада ко Дню Победы
Общество 14:41
Репетиция парада. Фото: ИА PrimaMedia

Автомобильное движение в центре Владивостока будет вновь перекрыто, сообщает ИА PrimaMedia. Здесь сегодня с 20:30 до 00 часов будет проходить очередная репетиция парада. Генеральный прогон программы запланирован на 7 мая.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Владивостока, начнется репетиция в 20:30. В связи с чем ограничения для транспортных средств будут вводиться на участках дорог по Корабельной набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1), Светланскому переулку (от пересечения с улицей Корабельной набережной до пересечения со Светланской), улице Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской), Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Адмирала Фокина) и Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Адмирала Фокина).

Здесь также отметили, что объехать перекрытые участки дорог можно будет по улицам: Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всевелода Сибирцева и Луцкого.

Снято ограничение будет в 00.00 часов.

Стоит отметить, что это будет не последняя репетиция. Генеральный прогон программы парада, посвященного предстоящей 74-й годовщине Победы, запланирован на 7 мая. О времени ограничения движения станет известно позже.

Напомним, что в этом году параде Победы примут более 1,7 тысячи военнослужащих и 53 единицы техники. После парада войск и военной техники в День Победы состоится шествие горожан в память о погибших в годы Великой Отечественной войны "Бессмертный Полк".

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