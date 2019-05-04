Российские банки меняют правила снятия наличных

Эксперты назвали карты, с которых проблематично будет снять деньги
Экономика 14:30
Банкомат. Фото: pixabay.com.

Летом в России вступят в силу новые правила снятия наличных с банковских карт. Станет труднее снять деньги с анонимных карт и карт, выпущенных зарубежными банками. Под контроль Росфинмониторинга поставят все операции обналичивания денег с зарубежных и анонимных карт.

Как сообщает ToDay News Ufa, с 27 июня могут появиться проблемы у владельцев зарубежных банковских карт, пожелавших сделать перевод. Все финансовые операции будет отслеживать Росфинмониторинг. Сложнее будет снять и деньги с анонимных банковских карт. В подобных случаях операции по переводу денег могут быть приостановлены. Также информацию направят в надзорное ведомство. Все это делается с целью снижения доли наличных денег в стране. Чиновники считают, что таким образом будет проще контролировать доходы населения и предотвращать легализацию преступных доходов.

Вероника Преображенская

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