Фитнес за счет государства: россиянам оплатят здоровый образ жизни

Новый налоговый вычет должен появиться в России к концу года
Общество 16:00
Спорт. Фото: pixabay.com.

Президент России Владимир Путин поручил правительству ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В документе говориться о необходимости "установить социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета".
Также президент предлагает налогоплательщикам "учитывать расходы на строительство объектов спорта, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождать операций по передаче таких объектов от налога на добавленную стоимость".
Еще одно новшество коснется рассмотрения трудовых споров спортсменов и тренеров. Это право предлагается передать третейскому суду.
Президент рекомендует кабинету министру и Госдуме РФ подготовить новую редакцию закона " О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Вероника Преображенская

фитнес

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