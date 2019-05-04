Фитнес за счет государства: россиянам оплатят здоровый образ жизни

Новый налоговый вычет должен появиться в России к концу года

Спорт. Фото: pixabay.com.

Президент России Владимир Путин поручил правительству ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В документе говориться о необходимости "установить социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета".

Также президент предлагает налогоплательщикам "учитывать расходы на строительство объектов спорта, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождать операций по передаче таких объектов от налога на добавленную стоимость".

Еще одно новшество коснется рассмотрения трудовых споров спортсменов и тренеров. Это право предлагается передать третейскому суду.

Президент рекомендует кабинету министру и Госдуме РФ подготовить новую редакцию закона " О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Вероника Преображенская