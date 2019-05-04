Пыль дорог и ветра свист - во Владивостоке прошло открытие байкерского сезона

Официальное открытие байкерского сезона прошло во Владивостоке в субботу, 4 мая, сообщает ИА PrimaMedia. На центральной площади собрались около 2 тысяч человек. В завершении мероприятия колонна любителей железных коней проехалась по улицам города.

Сегодня на главной площади Владивостока состоялся ежегодный Bike Festival, приуроченный к открытию байкерского сезона. По уже сложившейся традиции здесь собрались представители различных байкерских клубов, мотообъединений и мотолюбители с различных городов и районов Приморского края, а также Дальневосточного региона.

Самой зрелищной частью фестиваля стало мото-шоу. Свое умение показали стантрайдеры — любители трюковой езды на одном колесе. После этого началась джимхана — спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах маневрировали среди искусственных препятствий — конусов, автомобильных покрышек и бочек. Главной задачей было пройти трассу за минимальное время с максимальной скоростью.

Порадовали собравшихся также показательные выступления школы "MOTOYOUNGSTERS". Девиз спортсменов — "помощь, взаимовыручка, поддержка и гордость за каждого". Мотомолодежь тренируется каждый год — летом участвует в соревнованиях по мотокроссу, в межсезонье занимается кантрикроссом и эндуро, зимой шипует колёса и выезжает на лёд морских заливов и озер.

Также в программе Bike Festival были конкурсы для участников мероприятия, тюнинг-выставка мотоциклов, выбор лучших байков мероприятия и выступление музыкальных групп.

Стоит отметить, что среди собравшихся можно было заметить губернатора Приморья Олега Кожемяко и мэра Владивостока Олега Гуменюка, которые приехали на площадь на своих железных конях.

В завершении мероприятия байкеры проехались в единой колонне по улицам Владивостока и отправились в район бухты Лазурной, чтобы продолжить празднование.

4.05.2019