"Луч" на своем поле уступил ярославскому "Шиннику"

"Луч" уступил в первой игре 3-матчевой домашней серии "Шиннику" из Ярославля, сообщает ИА PrimaMedia. "Тигры" не смогли распечатать ворота противника. Встреча закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Как рассказали в пресс-службе ФК "Луч", гости с первых минут попытались взять мяч под контроль. Однако первый опасный момент создали хозяева: Илья Визнович после розыгрыша углового слета пробил по воротам, правда, неточно.

Постепенно "Луч" захватил инициативу в игре. Команда кружила вокруг штрафной, но больших хлопот Яшину "тигры" не создавали. Опасно бил головой Иван Хлебородов, но мяч спланировал на сетку ворот голкипера.

"Шинник" огрызнулся острой контратакой и забил! После прострела с фланга Сергей Самодин выиграл борьбу у защитника и переправил мяч в ворота Александра Котлярова — 0:1.

Во втором тайме "Луч" нашел силы прибавить. Мяч пару раз скакал по штрафной площади ярославцев, но не хватало последнего завершающего штриха. Гости же свой шанс реализовывали. Очередной выпад "Шинника", Самодин бьет в ворота и попадает в руку Виктора Патрашко. Александра Котляров тащит пенальти от Камилова, но сам же Владислав первым успевает на добивание и удваивает счет — 0:2.

Буквально через пару минут право на одиннадцатиметровый удар получил уже "Луч", но Дмитрий Яшин с ударом Наиля Замалиева справился, отразив мяч на угловой.

Оставшееся до финального свистка время запомнилось дебютом в Олимп-Первенстве ФНЛ воспитанника школы "Луча" Александра Васильева и отчаянные попытками забить хотя бы мяч престижа. Однако забить не получилось.

4.05.2019