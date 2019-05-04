Путин одобрил новый налоговый вычет для россиян

Президент поручил возвращать гражданам деньги за фитнес
Это интересно 18:00
Спортсмен. Фото: ИА PrimaMedia

Президент России Владимир Путин поручил правительству ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В документе говорится о необходимости "установить социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета".

Кроме того, президент предлагает налогоплательщикам "учитывать расходы на строительство объектов спорта, передаваемых в государственную или муниципальную собственность", а также освобождать операций по передаче таких объектов от налога на добавленную стоимость.

Президент рекомендовал кабинету министру и Госдуме РФ подготовить новую редакцию закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации ".

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