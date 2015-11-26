В этом году в городе пройдут масштабные работы по ремонту дорог

Во Владивостоке начали асфальтировать внутриквартальные дороги. Фото: Фото МБУ "Содержание городских территорий"

Подрядные организации приступили к ремонту внутриквартальных дорог и проездов к жилым домам во Владивостоке. Эти работы будут проведены более чем по 50 адресам ,сообщили ИА PrimaMedia в администрации города.

Как рассказывают в управлении дорог и благоустройства мэрии, в эти дни бригады дорожников асфальтируют проезд к дому № 6 по улице Котельникова, а также ведут текущий ремонт вдоль домов 1 – 3 по улице Анны Щетининой. Работы ведутся также на улицах Связи и Кипарисовой. Новый асфальт укладывают мобильные бригады муниципального предприятия "Содержание городских территорий".

Кроме этого, как сообщают дорожники, на ряде улиц краевого центра продолжается восстановительный ремонт участков дорог.

"В этом году в городе пройдут масштабные работы по ремонту дорог. На эти цели направлено 2 миллиарда рублей из местного, краевого и федерального бюджетов. Часть работ мы уже можем видеть – это не только восстановительный ремонт участков магистралей, но и полная замена асфальта на проездах к жилым домам и социальным учреждениям. Впереди ещё множество работ. В общей сложности отремонтируем более 70 километров дорог", — рассказывают специалисты.

Среди объектов ремонта на этот год — более 40 основных магистралей, 51 проезд к жилым домам, 2 проезда к медицинским учреждениям. Более 100 улиц Владивостока будут отремонтированы маршрутным (восстановительным) ремонтом. Приоритетный перечень объектов ремонта был сформирован на основе мониторинга состояния проезжей части улиц, а также по обращениям жителей города.