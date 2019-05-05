Медицинские халаты - рассадники бактерий, утверждают ученые

При этом большинство врачей стирают их раз в месяц

Исследование, проведенное американскими учеными, выявило, что медицинские халаты могут быть рассадниками опасных бактерий и возбудителей заболеваний, сообщила New York Times.

Проведенные экспертизы обнаружили, что более половины халатов врачей и медперсонала заражены бактериями, вызывающими опасные заболевания — сепсис и пневмонию. Опасными для здоровья были также признаны стетоскопы, телефоны и планшеты, пишет ссылаясь на американское издание Lenta.ru.

Пристальное внимание также привлекли галстуки хирургов. 45% бактерий на них совпали с теми, которые были обнаружены в ранах пациентов.

Ученые предложили медикам использовать антибактериальные ткани и не носить одежду и украшения ниже локтя. При этом они отметили, что более половины врачей (58%) стирают свои халаты лишь раз в месяц.

Егор Тараруев