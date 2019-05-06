Авиакатастрофа в Шереметьево: выжило 37 из 78 человек

Sukhoi Superjet-100 загорелся после аварийной посадки
Происшествия 07:25
Авиакатастрофа в Шереметьево. Фото: Reuters

5 мая около 18:00 мск пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, следовавший из Шереметьево в Мурманск совершил аварийную посадку в московском аэропорту. На борту лайнера находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

По утверждению пилотов, после взлета в самолет попала молния, после чего было запрошено разрешение на возвращение в аэропорт вылета. Из-за сложных метеоусловий посадить лайнер удалось лишь со второй попытки. При столкновении с землей у судна подломились стойки шасси. Они пробили топливные баки, в результате самолет почти мгновенно загорелся.

Часть пассажиров удалось эвакуировать в течение 55 секунд. Выжило 37 человек, в том числе экипаж. Причиной гибели большинства пассажиров называют сильное задымление в хвостовой части лайнера, вследствие которого пассажиры не смогли добраться до аварийных люков.

Видео из социальных сетей.

Егор Тараруев

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