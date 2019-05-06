Осторожно, праздники! Возрастает риск хищений денег у граждан

Юридические лица, напротив, могут расслабиться

Эксперты Сбербанка заявили, что в майские праздники активность мошенников снижается. Но это касается лишь юридических лиц и банков, для граждан риск лишиться своих денег, напротив, возрастает, пишет "Коммерсантъ".

В зоне особого риска могут оказаться празднично настроенные путешественники. "Это связано с тем, что во время праздников люди отдыхают, много путешествуют, расплачиваются картами и в целом более расслаблены, поэтому мошенникам проще войти к ним в доверие или получить данные карты иным путем". Более того, заметить несанкционированные операции в обилии праздничных трансакций для держателя карт сложнее, рассказали специалисты.

По данным Центробанка, объем несанкционированных операций с платежными картами в России в 2018 году вырос на 44% и составил 1,385 млрд рублей.

Хищения, в основном, совершаются путем получения мошенниками несанкционированного доступа к электронным средствам платежа либо побуждением владельцев средств самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников путем обмана или злоупотребления доверием (с использованием методов социальной инженерии).

Как показывает практика, чаще всего люди теряют деньги из-за собственной доверчивости и неосмотрительности. Ранее в Сбербанке отметили, что количество случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии продолжает расти темпами примерно 2–3% в месяц и в Сбербанке не видят факторов, которые могли бы остановить этот рост.

Для юридических лиц в праздничные дни риск потери денежных средств уменьшается, так как в эти дни банки не проводят их операции.

Егор Тараруев