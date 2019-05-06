Материнский капитал оцифруют

Традиционные бумажные сертификаты могут отменить в 2020 году
Общество 08:55

Минтруд планирует в 2020 году перейти на реестровую модель выдачи сертификатов на материнский капитал. Это позволит вдвое сократить время на оформление права матерей, родивших или усыновивших второго ребенка, на его получение — с 15 до 7 дней, пишут "Известия".

Родителям перестанут выдавать документ на бланке строгой отчетности. Право на капитал будет зафиксировано в специальном цифровом реестре, из которого можно будет получить выписку.

Сейчас для оформления сертификата на материнский капитал требуются заявление, паспорт и свидетельства о рождении (усыновлении) всех детей. Можно подать их в МФЦ или Пенсионный фонд лично или по почте. Также можно оформить услугу в электронном виде, но оригиналы документов всё равно нужно будет принести в ПФР. Через 15 дней сертификат должен быть готов, его можно получить в отделении или по почте.

Цифровые госуслуги пока не слишком популярны у родителей. В 2018 году сертификаты получили почти 700 тысяч граждан. 115 тысяч были получены по электронному заявлению. Еще одним препятствием для полного перехода на новую модель является отсутствие интернета в отдельных населенных пунктах страны.

Эксперты считают, что в течение ближайших пяти лет лучше сохранить возможность оформлять и бумажный сертификат наряду с записью в реестре по электронному заявлению

Егор Тараруев

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